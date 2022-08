Workshop foi realizado em auditório de hotel no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 02/08/2022 04:00 | Atualizado 02/08/2022 09:59

A concessionária dos serviços de água e esgoto de Nova Iguaçu realizou na última semana, no auditório do Hotel Mont Blanc, no Centro do município, um Workshop Regulatório para os colaboradores da empresa, com o objetivo de tirar dúvidas, estimular o debate e passar informações relativas as normas, condutas e metas da concessionária no atendimento da população iguaçuana.



A atividade foi apresentada pelo advogado da companhia, Victor Fróes, responsável pelo departamento jurídico do município e contou com o apoio do jurídico regulatório, representado pela gerente Ana Tereza Parente e pela equipe de Planejamento.



“No nosso dia a dia percebemos a existência de diversas dúvidas dos colaboradores em relação aos assuntos regulatórios. Por essa razão, o workshop foi concebido para fomentar o debate sobre esses temas, para que o time da Águas do Rio possa gerar soluções para os desafios enfrentados”, disse Fróes.



Durante o encontro foram abordados assuntos estratégicos e responsáveis pela regularização da empresa, além dos serviços prestados junto aos órgãos reguladores, em atendimento às exigências legais de funcionamento da concessionária. Victor Masello, advogado da superintendência Leste, declarou.

“Achei uma iniciativa fabulosa da superintendência da Baixada com a criação desse workshop, porque esclareceu e tirou muitas dúvidas”, concluiu Victor.



Os diretores superintendente e executivo com representatividade na Baixada, Luiz Fabbriani e Vitor Hugo, respectivamente, foram os incentivadores deste encontro que reuniu diversas lideranças da Águas do Rio.

“O objetivo do workshop foi tratar, de forma clara e abrangente, sobre e regularização, o reequilíbrio e o contrato de concessão da nossa empresa. Procuramos abordar temas mais pertinentes a todos os presentes, de forma simples e objetiva, numa linguagem acessível a todos”, afirmou Luiz Fabbriani.