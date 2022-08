Cedae fará manutenção no Sistema Guandu nesta sexta-feira e abastecimento de água pode ser interrompido - Divulgação

Cedae fará manutenção no Sistema Guandu nesta sexta-feira e abastecimento de água pode ser interrompidoDivulgação

Publicado 01/08/2022 12:17 | Atualizado 01/08/2022 12:18

A pedido da concessionária Águas do Rio, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto adiou a manutenção preventiva na Represa do Tinguá, em Nova Iguaçu para a esta terça-feira (2/8), com início às 7h e previsão de conclusão para as 17h.

Técnicos da Companhia farão a limpeza nos decantadores da unidade de tratamento que opera no local. Durante o serviço, a produção de água será interrompida para parte do município de Nova Iguaçu, onde a distribuição de água é feita pela Águas do Rio (verifique no site da concessionária quais bairros serão afetados).

O fornecimento de água será normalizado, gradativamente, após a conclusão do serviço. Imóveis com caixas d’água e/ou cisternas não devem ser afetados pela redução temporária do abastecimento. Como nem todos têm reservatórios, a Companhia recomenda aos consumidores que guardem água para o período, adiando tarefas não essenciais.