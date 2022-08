Agentes combateram foco de incêndio em área de mata de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 01/08/2022 12:14 | Atualizado 01/08/2022 12:16

Na última sexta-feira, agentes da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu realizaram mais um combate a incêndio florestal na cidade. Após os vários focos de incêndio que atingiram a cidade durante a noite anterior e madrugada impossibilitando o combate noturno devido a topografia local, em monitoramento foi constatado que todos os focos se extinguiram naturalmente.

No período da tarde foram registrados dois focos, um no Bairro Ponto Chic, na base da Área de Proteção Ambiental Municipal Morro Agudo, onde uma primeira equipe de resposta da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Iguaçu (SEMAM) realizou o combate com sucesso.

Simultaneamente, uma equipe da Guarda Ambiental de Nova Iguaçu, com apoio da SEMAM realizou o combate no Bairro Danon. A equipe também foi ajudada com a chuva que caiu, dando uma trégua ao menos para os próximos dois dias.

A corporação pede que denúncias sobre queimadas, críticas e sugestões podem ser realizadas de segunda à sexta, das 09:00 às 17:00, pelo telefone da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (21) 3779-1183 ou pela Ouvidoria da Prefeitura.