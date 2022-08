Sede do Nova Iguaçu, onde convênio será assinado, fica no Centro do Município - Reprodução

Publicado 02/08/2022 17:12

O Nova Iguaçu Futebol Clube assina na tarde desta quarta-feira um termo de compromisso de fomento com a empresa Gás Verde para apoio ao projeto social do clube que incentiva ao ingresso de crianças no esporte. A cerimônia está marcada para as 14h, na sede do clube, que fica na Rua Governador Roberto da Silveira, 1357, no Centro do município.

A cerimônia deve contar com a presença do governador Cláudio Castro. Pela companhia, assinará o termo o CEO da Gás Verde e diretor-executivo do Grupo Urca Energia Marcel Jorand. Pelo Nova Iguaçu Futebol Clube, assinará o presidente Jânio Moraes.

O projeto promove a prática e os valores do esporte e oferece atividades físicas, atendimento médico, psicológico, fisioterapia e alimentação, além de integração com as famílias beneficiadas. Atualmente, são atendidas 330 crianças e adolescentes de diversas localidades da Baixada Fluminense.

O investimento da companhia, que é a maior empresa do país produtora de biometano fabricado a partir de aterros sanitários, é de mais de R$ 465 mil para o ano de 2022 e faz parte da lei de incentivo ao esporte do estado do Rio de Janeiro. Para a Gás Verde, a iniciativa integra o compromisso de impactar positivamente o entorno das localidades onde está inserida.

A companhia foi adquirida em fevereiro pelo Grupo Urca Energia. Conta com planta em Seropédica, em funcionamento, além de térmicas a biogás em Nova Iguaçu e São Gonçalo.