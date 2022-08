Nova Iguaçu está com inscrições abertas para Educação de Jovens e Adultos até o próximo dia 15 - Divulgação

Publicado 03/08/2022 13:39

Jovens e adultos que desejam retomar os estudos estão com uma grande oportunidade em Nova Iguaçu, Na Baixadabarreto Fluminense. A Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu estendeu as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos. Quem deseja se inscrever para uma das 1.900 vagas disponíveis para o segundo semestre deste ano letivo tem até o próximo dia 15 deste mês para manifestar seu interesse.

Para isso, basta procurar, de segunda a sexta-feira, das 18h às 20h30, a unidade em que deseja estudar, levando original e xerox, de identidade com foto, CPF, comprovante de residência, declaração ou histórico escolar, duas fotos 3×4, além de comprovante do tipo sanguíneo, uma pasta modelo 17 e o cartão do SUS. Para se inscrever, é preciso ter pelo menos 15 anos completos.

A EJA conta com um calendário especial. A cada seis meses, o aluno completa uma fase, o equivalente a um ano de escolaridade no Ensino Fundamental. As aulas acontecem no turno da noite, permitindo que quem trabalha ao longo do dia possa estudar. Ao todo, 21 das 143 unidades da rede municipal oferecem a EJA.

A oportunidade de retomar os estudos, muitas vezes em idades avançadas, proporciona histórias emocionantes, como da dona Josefa, que, aos 68 anos, está prestes a concluir a 9ª fase da EJA. Para chegar até este momento, ela precisou superar desafios como trabalhar ainda na infância, ajudar a criar cinco irmãos mais novos, perder a mãe ainda jovem e ficar viúva após 24 anos de um casamento sem filhos.

“Quando meu marido morreu, há quatro anos, pensei: ‘Agora vou viver para mim, vou realizar meu sonho, voltar a estudar’. Me inscrevi na EJA, fiz uma prova e já entrei na 5ª fase”, recorda Josefa Maria, que estuda na Escola Municipal Professora Enilza Barros dos Santos Chiconelli, em Austin.

“Com a pandemia, precisei aprender a usar a internet e estudei em casa todos os dias. É muito bom chegar aqui e ser recebida com tanto carinho pelos amigos, pelos professores. Comecei a viver agora a melhor fase da minha vida. Depois da EJA, quero aprender mais, fazer uma faculdade. Vou estudar enquanto Deus me permitir, até ficar bem velhinha. Conhecimento é algo que ninguém nos tira, será sempre nosso”, completou dona Josefa.

As escolas que oferecem a EJA em Nova Iguaçu são:

Jardim Tropical – E.M. Professor Amazor Vieira Borges

Centro – E.M. Professor Emílio Luiz Pedroso Araújo

Centro – E.M. Monteiro Lobato

Posse – E.M. Dr. Orlando Mello

Cerâmica – E.M. Estanislau Ribeiro do Amaral

Jardim Roma – E.M. Professora Iramar da Costa Lima Miguel

Cacuia – E.M. Souza e Melo

Cabuçu – E.M. Abílio Ribeiro

Cabuçu – E.M. Darcílio Ayres Raunheitti

Parque Boaventura – E. M. Alfredo Pereira de Magalhães

Austin – E. M. Professora Enilza Barros dos Santos Chiconelli

Austin – E. M. Governador Leonel de Moura Brizola

Austin – E. M. Walfredo da Silva Lessa

Santa Rita – E. M. Marcílio Dias

Vila de Cava – E.M. Professora Irene da Silva Oliveira

Miguel Couto – E. M. Janir Clementino Pereira

Miguel Couto – E.M. Professor Ruy Afrânio Peixoto

Cobrex – E. M. Herbert Moses

Marapicu – CIEP 360 Professora Iara Simão Vieira

Prados Verdes – CIEP 187 Benedito Laranjeiras

Monte Líbano – CAIESP – Castorina Faria Lima

A lista com os endereços das unidades escolares pode ser consultada em www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/unidades-escolares