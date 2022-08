'A Jornade de um Herói' tem atuação de Mateus Amorim e direção de Alexandre Gomes - Divulgação

Publicado 04/08/2022 17:14

O espetáculo ‘A Jornada de um Herói’, da Cia Atores da Fábrica e Escola Fábrica de Atores, estreia sexta-feira (5), às 20h, na Sala de Espetáculos Amir Haddad, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A peça, que tem atuação de Mateus Amorim e direção de Alexandre Gomes, ficará em cartaz até 14 de agosto, sextas e sábados 20h, domingos 19h.

Com uma abordagem sobre a desigualdade social, racismo estrutural e desemprego, provocando reflexões sobre a sociedade contemporânea e promovendo conscientização.

“A curta temporada na cidade de Nova Iguaçu faz parte de uma ação de política afirmativa. Entendemos que nosso território influencia diretamente na nossa identidade e que esse espaço precisa ser valorizado. Sabemos que a Baixada Fluminense, apesar de ser celeiro de grandes artistas, sofre discriminação territorial e que, a partir, de ações como essa, podemos contribuir para descentralizar os grandes acontecimentos teatrais do eixo Centro-Zona Sul”, disse Alexandre.

A peça conta a trajetória da vida de José. Após ser demitido de uma fábrica de carvão ao questionar a diminuição do seu tempo de almoço, que passa de dez para cinco minutos, ele vai atrás do seu Fundo de Proteção e Garantia ao Trabalhador Desempregado, como única opção de sustento de sua família.

Tal como os heróis de Homero, José enfrenta monstros e diversos outros perigos ressignificados nas dificuldades cotidianas de um homem negro, pobre, semianalfabeto e desempregado, marcando uma verdadeira epopeia urbana em que os percalços de um ônibus cheio, uma fila quilométrica e um gerente de banco esnobe, escancaram, na resistência de José, o seu heroísmo.

“Esperamos trazer luz ao cotidiano quase invisível de pessoas das mais baixas classes sociais, muitas vezes privadas de educação e condições dignas de trabalho, exaltando as vidas e histórias dessas pessoas. Queremos colocar o dedo na ferida, mostrar o racismo estrutural e os abismos sociais ainda presentes no dia a dia e pretendemos plena comunicação com todas as classes a partir da temática que envolve o espetáculo, mostrando a importância do combate às desigualdades”, ressaltou Alexandre Gomes.

A JORNADA DE UM HERÓI

LOCAL Sala de espetáculos Amir Haddad

ENDEREÇO: Av. Getúlio de Moura 1302 Centro Nova Iguaçu

DATAS: 05,06,07,12,13 e 14 de agosto - Sextas e sábados 20h, domingos 19h.

CLASSIFICAÇÃO: 12 anos

Ingressos pela Sympla: 30,00 (inteira) 15,00 (meia) e (10,00) lista amiga.