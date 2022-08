Rampa de voo livre da Serra do Vulcão foi inaugurada neste fim de semana, em Nova Iguaçu - Divulgação/PMNI

Publicado 08/08/2022 07:30

A Prefeitura de Nova Iguaçu reinaugurou neste domingo a famosa rampa de voo livre da Serra do Vulcão. Após um período em obras, a atração foi entregue à população e aos apaixonados por esportes radicais e pelo meio ambiente, que contam com mais este novo atrativo na cidade.

A cerimônia de reabertura contou com uma trilha a pé de 7 km de subida da base da montanha até a chegada à rampa. O acesso pela Estrada da Rampa também passou por melhorias para facilitar a chegada dos visitantes e as ações feitas pela Guarda Ambiental na Serra do Vulcão.

A reforma da nova rampa de voo livre da Serra do Vulcão foi feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM) e pela Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu (CODENI). Foram feitas as trocas das madeiras, reforço da base e de fixação do local, pintura personalizada, a construção de um abrigo contra o sol, o trabalho de paisagismo da área e melhorias na acessibilidade ao local. A rampa foi construída para a decolagem de parapente.

A rampa fica na área norte do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, no maciço do Gericinó Mendanha. Foi construída na década de 80, por iniciativa de praticantes do voo livre. São 7 km de distância para acessar a rampa, a uma altitude de 850 metros à nível do mar. Essa é considerada uma das trilhas mais desafiadoras do estado, mas proporciona uma bela vista da região. É possível avistar a Baía de Guanabara, a Baía de Sepetiba e aproveitar o meio ambiente.