Curso para servidores de Nova Iguaçu foi realizado na última semana pela Escola de Governo - Divulgação/PMNI

Curso para servidores de Nova Iguaçu foi realizado na última semana pela Escola de GovernoDivulgação/PMNI

Publicado 08/08/2022 09:00

A Escola de Governo de Nova Iguaçu realizou na última semana o curso “Ética e Serviço Público” para capacitação para os servidores públicos. O objetivo foi aperfeiçoar os profissionais, além de promover a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados.

O curso foi o segundo dos dez previstos para este ano para o aprimoramento dos servidores, e foi ministrado por Kelly Ribeiro, pós graduada em saúde pública e saúde da família, com pós em neurociência e comportamento.

Na aula, o servidor aprendeu sobre relativismo ético, ética e filosofia, educação ética, democracia e cidadania, conduta no serviço público, regras de conduta, códigos de ética no serviço público, entre outros temas.



Os outros oito cursos que serão oferecidos pela Escola de Governo são "Sistema Eletrônico de Informações"; "Fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados"; "Noções Introdutórias de Licitação e Contratos Administrativos"; "Como Fiscalizar com Eficiência Contratos Públicos"; "Gestão Fiscal Municipal"; "Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e Novo Regime Fiscal (NRF)"; "Fundamentos da Integridade Pública: Prevenindo a Corrupção" e "Estruturas de Gestão Pública".