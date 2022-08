Clínica da Família da Vila Tânia foi inaugurada na última semana, em Nova Iguaçu - Divulgação

Clínica da Família da Vila Tânia foi inaugurada na última semana, em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 09/08/2022 12:00

A Prefeitura de Nova Iguaçu inaugurou no último fim de semana inaugurou a Clínica da Família Vila Tânia, na Rua Sueli Tinoco, sem número, no bairro Jardim Ouro Verde. A unidade, que terá as especialidades de clínica geral, pediatria, ginecologia e odontologia, vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com previsão de atendimento para 150 pessoas diariamente.

Dona Rivanda, de 60 anos, estava feliz com a abertura da Clínica da Famíia Vila Tânia. Ela não vai mais precisar se deslocar para longe para ser atendida.

“Nós estávamos ansiosos por esse momento. Tínhamos que ir até outra clínica, que fica mais longe daqui, para conseguir atendimento. Agora vai ficar muito mais fácil”, disse.

Para o prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa, a abertura da Clínica da Família em Ouro Verde era um desejo da população que agora foi realizado.

“Sabíamos da necessidade de ter essa unidade de saúde aqui, uma reivindicação que a população tinha há tempos. Agora estamos entregando uma clínica da família que vai trazer o atendimento médico para mais próximo dos moradores da região”, diz o prefeito.

O secretário de saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, afirmou ter priorizado o andamento das obras nas últimas semanas.

“A população estava aguardando a conclusão dessa obra, e, nas últimas semanas, conseguimos agilizar sua inauguração. Agora, o atendimento está bem mais próximo deles”, afirmou Luiz Carlos.