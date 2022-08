Câmara Municipal realizará sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado - Divulgação

Publicado 15/08/2022 18:02

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu realiza nesta terça-feira uma sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado, que foi celebrado no último 11 de agosto. O evento está marcado para às 10h30 no plenário da casa e será presidido pelo vereador Dudu Reina, com objetivo de homenagear, os profissionais.

A Câmara de Nova Iguaçu retomou os trabalhos na última semana após o período de recesso de meio de ano. No discurso de retorno, o presidente Dudu Reina enfatizou a importância do trabalho conjunto da casa.