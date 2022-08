Moradores de Nova Iguaçu que se cadastrarem pela plataforma ganharão desconto na conta de água - Divulgação

Publicado 15/08/2022 18:29

Moradores de Nova Iguaçu poderão ganhar um bônus de desconto em suas contas de água. Pensando na comodidade de seus clientes, a concessionária Águas do Rio criou uma plataforma digital para o cliente fazer o cadastramento do imóvel ou a atualização de dados de forma rápida, fácil e segura. Por meio do endereço https://cadastro.aguasdorio.com.br, o cliente informa os dados solicitados e ao final ganha um bônus na próxima fatura.



Com o cadastro em dia, será mais fácil solicitar serviços e ter condições especiais para regularizar os pagamentos, além da empresa estabelecer uma comunicação mais direta com o cliente, o alertando por mensagem no celular sobre um reparo emergencial em sua rua, por exemplo.



De acordo com o presidente da Águas do Rio, Alexandre Bianchini, a atualização dos dados dos clientes vai muito além de um simples cadastro. As informações mapeiam o perfil do consumo de comércios e residências de todos os 27 municípios que a Águas do Rio atua, sendo relevantes para o planejamento de ações da empresa para os próximos anos.



“Atualizando as informações estamos trazendo todos os clientes para mais perto de nós. A população contribui para montarmos uma base de dados qualificada e nós retornamos entregando melhores serviços e um planejamento de intervenções cada vez mais eficiente”, explica Bianchini.



Para realizar o cadastro pelo site, Whatsapp ou com o agente do cadastramento, o cliente precisa ter em mãos um documento pessoal com foto e um comprovante de residência, que pode ser uma conta de luz ou de internet fixa no nome do responsável pelo serviço, o contrato de aluguel ou escritura do imóvel – para os que só possuem os últimos documentos, o cadastro vai gerar um comprovante residencial atualizado.