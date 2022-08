Câmara de Nova Iguaçu fará sessão em homenagem ao Dia do Maçon, nesta segunda - Divulgação

Publicado 28/08/2022 14:28

Nesta segunda-feira, a Câmara Municipal de Nova Iguaçu realiza uma Sessão Comemorativa para homenagear o Dia do Maçom e os 200 anos do Grande Oriente do Brasil.

Mais de 80 pessoas são esperadas na cerimônia que irá apresentar a entidade e seus objetivos. Títulos de Cidadania Iguaçuana serão entregues, assim como conferidas Utilidade Pública à Lojas Maçônicas.

O evento começa às 18h e a CMNI fica na Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, 38, Centro.