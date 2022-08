Últimas dicas de presentes para este Dia dos Pais - Reprodução Amazon

Publicado 12/08/2022 17:45

O Dia dos Pais está chegando e você pensou que perdeu o time, calma! Dá sim tempo de comprar o presente do seu pai. Por isso, fizemos uma seleção com as 3 últimas dicas de presente para você aproveitar.

pai é o Uma primeira dica de presente tecnológico, para se você quiser modernizar a casa do seué o Echo Dot (4° geração) o smart speaker com Alexa , que ocupa a lista dos mais vendidos e em oferta por apenas R$284,05.

Se o seu pai já tinha comentado que estava querendo um robô aspirador pra facilitar sua rotina, uma dica é este modelo da Positivo com wi-fi para casa inteligente, compatível com Alexa.

Mas se você está em busca de um presente mais em conta, está com orçamento apertado, um destaque é o Chinelo Hybrid City Havaianas criado para este Dia dos Pais e em oferta por R$29,99.

pai. Confira aqui mais algumas opções de presentes para o seu

* O Dia Mais pode ganhar comissão sobre as vendas originadas a partir deste artigo