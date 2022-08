Álbum de figurinhas da Copa do Mundo já está disponível. - Reprodução Amazon

Publicado 23/08/2022 18:42 | Atualizado 23/08/2022 20:09

Para quem ama o ano de Copa do Mundo já está disponível um item que os admiradores de futebol de todas as idades adoram colecionar, o álbum oficial da Copa do Mundo do Catar.

álbum da Copa do Mundo em duas versões: Na Amazon você encontra odo Mundo em duas versões: brochura capa dura , por R$12 e R$59, respectivamente.

