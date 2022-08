Itens que vão deixar sua casa mais aconchegante. - Reprodução Amazon

Publicado 24/08/2022 18:27

Se você quer transformar ambientes da sua casa em espaços mais aconchegantes, alguns itens aromáticos podem ser aliados. E, o melhor, fizemos uma seleção com alguns deles em oferta.

Um destaque para deixar sua casa mais aconchegante é o umidificador ultrassônico, modelo em madeira, que tem o poder de umidificar e aromatizar os ambientes da sua. E, o melhor, ele está em oferta com 30%OFF por apenas R$35. Uma dica é encontrar cheiros diferentes para cada ambiente da sua casa ou para combinarem com seu mood. E o bom é que os óleos essenciais que podem ser colocados no umidificador trazem vários benefícios, desde despertar calma até energia e frescor.Além disso, outros aromas que podem trazer mais aconchego para suasão os sprays aromatizadores de ambiente, que inclusive podem trazer um cheiro único para o seu lar, como uma identidade. Ou seja, despertar uma memória olfativa nas suas visitas que podem já reconhecer de longe o cheiro da sua casa. Um dos destaques do segmento é esse kit para a casa toda com aroma de vanilla * O Dia Mais pode ganhar comissão sobre as vendas originadas a partir deste artigo