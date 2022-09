Encontre o protetor solar ideal para seu tipo de pele. - Reprodução Pexels

Publicado 07/09/2022 10:00

Recentemente viralizou na internet a imagem de uma idosa que usou protetor solar durante anos no rosto e não passou no pescoço. A imagem publicada no Journal of The European Academy of Dermatology and Venereology chama atenção pela diferença gritante na pele e nos efeitos a longo prazo do envelhecimento e também de riscos de doenças, como câncer. Pensando na prevenção diante deste alerta, fizemos uma seleção com vários protetores solar para você escolher o ideal para você.

protetor solar com textura fluida, fácil de espalhar, efeito oil free e com FPS 60 é o famoso Umcom textura fluida, fácil de espalhar, efeito oil free e com FPS 60 é o famoso Fusion Water 5 Stars da Isdin . Que inclusive está em oferta por tempo limitado por R$57,99.

Já para quem tem pele mais seca, uma opção que pode fazer a diferença na sua rotina é o protetor solar Hydraox com FPS 60 da La Roche Posay também em oferta por R$74,99.

proteção solar, um destaque é o E para quem tem manchinhas e tem uma necessidade maior de, um destaque é o Foto Facial Ultra Isdin Active Unify com FPS 99 em oferta por R$88,19.

* O Dia Mais pode ganhar comissão sobre as vendas originadas a partir deste artigo