Uma seleção de itens de casa em oferta. - Reprodução Amazon

Uma seleção de itens de casa em oferta. Reprodução Amazon

Publicado 29/08/2022 18:22



Para quem tem uma rotina mega corrida e ao mesmo tempo gosta de organização, fizemos uma seleção com itens que vão ajudar no dia a dia na hora de manter sua casa. E, o melhor, todos em oferta. Aproveita!

Um primeiro destaque no segmento deem oferta para facilitar seu dia a dia, é o famoso e desejado robô aspirador. O modelo Multilaser bivolt que varre, aspira e passa pano com bateria recarregável está em oferta por apenas R$399.

Outro item em oferta que vale a pena ter em casa e pode te ajudar no dia a dia é a furadeira da Philco , com avaliação 4,5 estrelas pelos consumidores da Amazon, que está em oferta por apenas R$165,50.

Já para quem sofre com mosquitos em, um destaque que pode fazer a diferença no dia a dia é a lâmpada mata-mosquitos com luz noturna , que pode ser controlada por voz, por apenas R$147,59.