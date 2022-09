Dicas para você ter uma boa noite de sono. - Reprodução Pexels

Dicas para você ter uma boa noite de sono. Reprodução Pexels

Publicado 20/09/2022 10:00

O sono é importante tanto para recuperar o corpo como a mente no final do dia. Mas com essa rotina mais agitada e com o aumento do uso de telas, se desligar nem sempre é uma tarefa fácil. Por isso, fizemos uma seleção com dicas para te ajudar a ter uma boa noite de sono.

sono é ir se desligando lentamente para tirar o mood trabalho. Então, tomar um banho relaxante e optar por uma A primeira dica para ter uma boa noite deé ir se desligando lentamente para tirar o mood trabalho. Então, tomar um banho relaxante e optar por uma luz mais aconchegante como a amarela , pode fazer a diferença.

Uma segunda dica é criar uma rotina antes de dormir, ao invés de assistir um filme, uma boa opção para começar a se desligar é escolher um livro e ler alguns minutos na cama antes de pegar no sono.

sono é deixar o celular longe da cama. Para quem precisa do despertador para acordar, a dica é deixar esta responsabilidade com a Já uma terceira dica importante para garantir uma boa noite deé deixar o celular longe da cama. Para quem precisa do despertador para acordar, a dica é deixar esta responsabilidade com a Alexa

* O Dia Mais pode ganhar comissão sobre as vendas originadas a partir deste artigo