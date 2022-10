Teste a Alexa por 30 dias. - Reprodução Amazon

Teste a Alexa por 30 dias.Reprodução Amazon

Publicado 25/10/2022 09:00

Você sempre quis testar a Alexa, mas sempre deixou essa compra para depois por ficar em dúvida? Então, essa é a hora. Isso porque agora você compra Alexa, testa por 30 dias, e se não gostar, a Amazon devolve seu dinheiro.

O smart speaker mais vendido da Amazon é o Echo Dot de 4° geração e está em oferta por apenas R$379,05. Com ele você pode aproveitar todos os benefícios da Alexa: controlar as luzes da sua casa, comandar as informações do seu dia, criar listas de compras e muito mais.

Alexa por 30 dias e caso não curta, a Amazon devolve seu dinheiro. Ficou com vontade de testar? É só Você experimenta todos os benefícios dapor 30 dias e caso não curta, a Amazon devolve seu dinheiro. Ficou com vontade de testar? É só clicar aqui

* O Dia Mais pode ganhar comissão sobre as vendas originadas a partir deste artigo