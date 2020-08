Zelito Tringuelê: Mercado de trabalho: grande desafio

Recuperar a economia em tempos de pandemia é o grande desafio da humanidade. O reflexo disto é comprovável a todo o momento com fechamentos de lojas, bares, empresas e o afastamento dos vendedores ambulantes das ruas em diversas cidades no mundo.



No Brasil, a população dos estados e municípios vive o dia-a-dia deste caos. Tenho certeza que os governantes, sejam eles de grandes cidades ou pequenos municípios, têm o dever de se reinventar. É claro que eu me incluo nesta reflexão.



Em Guapimirim, município da Baixada Fluminense, não é diferente. A saída que encontrei foi, junto com meu secretariado, representantes do comércio e empresários locais, ouvirmos a Secretaria de Saúde do Município e seu setor de epidemiologia, respeitando as avaliações da curva da doença em nosso município. Mais recentemente autorizamos, com muito cuidado, a abertura das atividades da cidade, pensando prioritariamente na saúde dos moradores.



Na verdade, desde o começo de nosso governo, o objetivo sempre foi o de garantir qualidade de vida aos moradores pela saúde, educação e segurança. Acreditamos que assim um grande número de guapimirenses tivesse a possibilidade de se estabelecer profissionalmente, sem precisar sair de nosso município.



Começamos a desengavetar alvarás para pessoas físicas e jurídicas criando desde 2017 centenas de empregos diretos. Nosso trabalho tem sido o de incentivar pequenos, médios e grandes empresários a escolherem nossa cidade para se instalarem.



A Secretaria Municipal do Ambiente libera licenças de instalação e operação, enquanto a do Urbanismo e Regularização Fundiária emite o alvará de construção. Temos conseguido êxitos com a chegada de empresas atraídas pelo processo de desburocratização nestes licenciamentos.



A Usina Fotovoltaica, vinda de Santa Catarina, é exemplo disso. Esta empresa produz fonte de energia limpa renovável e tem a proposta de oferecer aos seus clientes uma redução de 30 por cento na conta de energia.



Há um ano se instalou em nossa cidade, uma empresa de cultivo de camarões com uma técnica pioneira no estado. E pretende até o final do ano produzir, em cada 20 dias, 800 quilos de camarões frescos. Fabricantes de laminados e uma indústria de extintor de incêndio também chegaram a Guapimirim.



Estamos na rota das cervejarias artesanais. Temos duas fábricas instaladas em nosso território. Além disso, fábricas de cosméticos, clínicas e supermercados surgem em nossos bairros.



Para formarmos técnicos capacitados para estes mercados de trabalho, a Secretaria de Indústria, Comércio, Trabalho e Renda faz parcerias com o SEBRAE para executarem cursos, na Faetec do município, que atendam a estes empreendedores. Nosso objetivo maior é que os moradores de Guapimirim sejam aproveitados nestas novas oportunidades de emprego. Acreditamos que esta pandemia vai passar. Precisamos estar preparados para este momento.



*Zelito Tringuelê é prefeito do Município de Guapimirim