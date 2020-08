Patrícia Franco: Mais inclusão dentro das empresas

A luta pela construção de ambientes de trabalho mais diversos é uma busca por uma representação mais fiel a realidade do Brasil. Mas o que as organizações têm feito para combater a discriminação e promover a diversidade?



De acordo com a revista Época Negócios, a pesquisa “A Diversidade e Inclusão nas Organizações no Brasil”, realizada pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), houve o crescimento de programas de diversidade no ambiente de trabalho. Participaram do estudo 124 companhias que, juntas, faturaram R$ 1,24 trilhão, equivalente a 18,3% do PIB brasileiro em 2018. Entre essas empresas, 63% têm programas de diversidade e inclusão.



A Aspen Pharma, filial brasileira da farmacêutica sul-africana, acredita que quanto mais diversa e inclusiva uma organização for, mais competitiva ela será em seu mercado, destacando-se em questões como inovação, desempenho, engajamento e retenção de talentos.



A diversidade racial, de gênero, profissional e intelectual mostra novos caminhos e agrega experiências importantes. Criar uma atmosfera de empatia no dia a dia de trabalho, na minha opinião, deve estar inserido no propósito do RH



Na Aspen temos como cultura não pré-julgar, pois acreditamos que, por vezes, o estereótipo carrega aspecto negativo, errôneo e simplista. Outro aspecto que priorizamos e estimulamos é a liderança feminina. Hoje, 59% do quadro de funcionários é composto por mulheres. Nosso CEO, Alexandre França, destaca “Aqui as pessoas podem ser quem elas verdadeiramente são. Não toleramos qualquer tipo de intolerância. Antes de tudo, prezamos pela igualdade”.



Nesse cenário, nos preparamos, cada vez mais, para estarmos integrados com o tema, e no ano passado, oficializamos o nosso Programa de Diversidade e Inclusão (D&I). Uma de nossas iniciativas foi a contratação da primeira colaboradora transgênero, através de uma parceria com a TransEmpregos. Quando realizamos um processo seletivo, buscamos avaliar as competências e habilidades dos candidatos. Respeitamos a história de cada um e suas escolhas. Todos podem concorrer a uma oportunidade de trabalho na Aspen Pharma. Nós valorizamos as pessoas como elas são.



4 dicas para as empresas serem mais diversas:



1) Ter um “defensor” da diversidade – Ter uma pessoa ou grupo de pessoas com um profundo interesse em promover e apoiar uma força de trabalho diversificada e inclusiva;



2) Apoio da alta liderança - O apoio da liderança (CEO e líderes) é necessário para garantir que os esforços recebam a devida atenção;



3) Cultura inclusiva - A gestão se torna responsável por exibir comportamentos inclusivos, gerenciando seus próprios preconceitos e apoiando o trabalho dos funcionários para à cultura organizacional



4) Preparação dos colaboradores para a nova etapa - Desde treinamentos específicos até campanhas educativas e de conscientização, palestras e dinâmicas que fomentem a inclusão.



*Patrícia Franco é diretora de Recursos Humanos da Aspen Pharma Brasil