Leandro Varges Divulgação

Por Leandro Varges*

Publicado 27/10/2020 03:00

Vamos falar de M-Commerce? Você sabe o que é?



M-Commerce é uma sigla para "mobile commerce", ou seja, comércio via dispositivos móveis. Uma pesquisa da TIC Domicílios revelou que dos 70% da população que usou a internet em 2019 - que significa mais de 126,9 milhões de pessoas - 97% utilizou o celular como dispositivo de acesso.



O crescimento acelerado das vendas online já podia ser observado nos últimos anos, confirmando a tendência que previa a diminuição das compras físicas e aumento da busca por compras na internet. De olho no consumidor do futuro, as grandes marcas investiram pesado em apps e no m-commerce proporcionando uma boa experiência de compra - o que é fundamental para desmistificar o processo e trazer a confiança necessária para que o consumidor desenvolvesse o hábito das compras online.



Mas a pandemia veio para tornar esse comportamento ainda mais evidente - e necessário. Durante a quarentena observamos um uso ainda maior da tecnologia e da internet - afinal, as pessoas precisavam comprar sem sair de casa. Segundo um estudo, 61% dos consumidores que compraram pela internet durante a quarentena aumentaram o volume de compras online devido ao isolamento social. Em 46% dos casos, esse aumento de compras foi superior a 50%. O grande destaque foi a compra de alimentos/bebidas para consumo imediato por delivery, que cresceu para 79% dos entrevistados.



O 5G já é uma realidade em alguns países e está chegando também no Brasil, já parou para pensar nisso? Com a navegação mais rápida e facilitada, a tendência é observarmos um aumento das compras via smartphone - que irão dominar o mercado. Então é preciso refletir: sua empresa já se preocupa em proporcionar uma boa experiência de compra via m-commerce?



Se a sua resposta é: ainda não, é melhor começar a olhar para essa questão agora. Mas eu digo agora mesmo. Ou pode ser tarde demais! Lembre-se: durante a pandemia, as empresas que haviam deixado de lado esse papo de "e-commerce" com o argumento de que as vendas físicas nunca iriam morrer... Acabaram ficando para trás.



Portanto, se a sua empresa busca aumentar o volume de vendas via internet, observar com carinho todo o processo de compra pelo qual o usuário precisa passar quando acessa o seu site via smartphone é o primeiro passo. Não se trata de apenas adaptar uma versão. Recomendamos a construção de uma página do zero, focada em atender as necessidades que o mundo mobile exige.



Com uma concorrência implacável as empresas precisam estar muito atentas experiência do usuário.



Opa, vem o bonde aí de novo. Vai embarcar dessa vez? Uma boa notícia: ainda dá tempo!

*Leandro Varges é diretor de Marketing Digital na Agência A+