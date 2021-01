Alexandre Knoploch fala dos planos do PSL Reprodução/Alerj

Por Alexandre Knoploch*

Publicado 04/01/2021 04:00

O ano de 2020 foi de muito trabalho, apesar das adversidades provocadas pela pandemia. Conforme prometi aos meus eleitores e a toda a população, trabalhei pela melhoria da segurança pública, desburocratização do Estado, e pela qualidade de vida do povo carioca e fluminense.

Mesmo diante da pandemia, conseguimos inaugurar um novo batalhão, o Recom (Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões), e expandir o Programa Segurança Presente para regiões antes desassistidas. Também me debrucei a criar leis que amenizassem esse momento difícil provocado pelo novo coronavírus.

Graças a indicações legislativas e emendas que fiz através do meu mandato, conseguimos transformar um terreno completamente abandonado e tomado por usuários de drogas, em uma área segura, na Tijuca. O terreno baldio virou uma área policiada dia e noite e de onde mais de 400 agentes entram e saem, em viaturas para garantir a segurança de todo o estado.

Desde agosto, a vizinhança dali não precisa mais conviver nem fica refém de usuários de drogas, ao entrar e sair de suas casas. Uma antiga reivindicação da população que fora, finalmente, atendida. Para que a iniciativa seja multiplicada pelo estado inteiro, fiz emendas ao Orçamento anual do governo, destinando R$ 1 milhão para a criação de novas unidades do Recom. A população carioca e fluminense precisa muito da polícia. E nós, parlamentares, estamos aqui para servir o povo.

Na Economia, reduzimos a tributação do setor de serviços de bares e restaurantes. Um grande avanço para os empreendedores. Verdadeiros heróis neste Rio de Janeiro burocratizado.

Na pandemia, consegui aprovar importantes leis. Entre elas a que impede o desabastecimento de itens essenciais, como o álcool gel. Ainda na seara de leis de minha autoria, aprovadas em plenário, estão a que impede a transferência repentina de crianças autistas, com transtorno de déficit de atenção, e hiperatividade, de suas unidades escolares no momento da rematrícula. É importante frisar que trata-se de alunos com mais dificuldade de adaptação e que merecem nossa sensibilidade e respeito.

De olho no grande número de desaparecidos do nosso estado, aprovamos um outro projeto de lei que obriga companhias de telefonia a divulgar, instantaneamente, informações de crianças e adolescentes desaparecidos no Rio, como já acontece com o Alerta Amber, nos EUA. Pela proposta aprovada, toda vez que uma criança desaparecer no estado, toda a população receberá alertas com descrições do menor através de SMS e de aplicativos como o WhatsApp.



Outro importante passo dado foi rumo à desburocratização do Estado. Conseguimos aprovar o projeto batizado de governo digital. Através dele, todos os serviços do governo do estado devem ser oferecidos virtualmente, facilitando o acesso da população. Desburocratizar é fundamental.



Em 2021, continuaremos trabalhando pelo avanço do Estado do Rio de Janeiro. Porque quem quer faz.

*Deputado estadual do PSL