Publicado 01/09/2021 06:00

O Estado do Rio de Janeiro está num momento ímpar, como não acontecia há muito tempo. Além dos recursos oriundos do leilão da Cedae, o trabalho feito pelo governador Cláudio Castro no saneamento financeiro fluminense trouxe resultados animadores e permite que possamos projetar um futuro dourado para nosso estado.

O PactoRJ, lançado recentemente, é uma mostra de como o trabalho deslancha quando há interesse no crescimento não apenas do estado, mas na qualidade de vida de sua população. As diretrizes apresentadas, por exemplo, contemplam não apenas a infraestrutura, mas também as áreas Social, de Saúde, Desenvolvimento, Educação, Segurança, Meio Ambiente e Cultura e Lazer. O programa constrói um Rio de Janeiro superlativo, com investimentos de R$ 17 bilhões e geração de mais de 150 mil empregos, diretos e indiretos, nos 92 municípios.

A Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras (Seinfra) recebeu a incumbência de resgatar obras emblemáticas, assim como avançar nos projetos que levarão dignidade e segurança à população fluminense. Um carro chefe da nossa atuação será a construção de 50 mil unidades habitacionais em cinco anos, com a expectativa de contratação das dez mil primeiras em um ano, trabalhando para a diminuição do déficit habitacional. Também vamos começar a reforma de 60 conjuntos, construídos há mais de 20 anos, levando equipamentos de qualidade, junto com a pintura e reforma de telhados e caixas d´água.

Não trabalharemos apenas na construção de casas e urbanização de áreas vulneráveis, mas também em projetos de mobilidade urbana, como o complemento da Via Light, ligando o município de Nova Iguaçu a Cabuçu, no acesso a Queimados; a recuperação do teleférico do Complexo do Alemão, desativado há mais de cinco anos, e importante meio de transporte na comunidade, ligando a conexão com a Supervia, na estação de Bonsucesso, até a última estação, Palmeiras, em 16 minutos. O trajeto, sem o teleférico, dura mais de uma hora e meia.

Outra obra que está sob nossa responsabilidade é a nova sede do Museu da Imagem e do Som, na Praia de Copacabana, na zona Sul da capital fluminense. A obra, paralisada desde 2016, tem potencial de influenciar na Economia fluminense, por ser um importante ponto turístico e concentrar, em um ponto reconhecido no mundo interior, diversas exposições permanentes e temporárias, voltadas para a arte, cultura e o jeito carioca de viver.

Com a visão de construção de unidade, que nosso governador possui, sempre passo a passo com a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), a partir de seu presidente, André Ceciliano, e com os municípios, foi criado o InfraCidades. Com investimento de R$ 260 milhões, estaremos trabalhando com as prefeituras em projetos culturais, de lazer, de infraestrutura e turismo, entre outras. A construção de um novo estado passa pela recuperação das cidades, e nossa missão é trabalhar para que o governo Cláudio Castro seja o grande divisor de águas, dando aos fluminenses a certeza de um futuro muito mais próspero.



