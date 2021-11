opina3nov_email_vivi - arte

opina3nov_email_viviarte

Publicado 03/11/2021 06:00

A Grande Tijuca voltou a ser cuidada pelo poder público municipal. Durante dez meses, a população da região já pode perceber a reconstrução da Grande Tijuca: 18 praças revitalizadas, nove quadras poliesportivas nas comunidades recuperadas, vias públicas mais bem iluminadas, ordenamento urbano e serviços de rotina intensificados em todos os sete bairros.



Como subprefeito e morador da região, compreendo a reclamação do cidadão que, após anos de descaso e abandono, aponta os problemas e cobra soluções. Eu, como eles, também tenho pressa! É direito da população ter acesso aos serviços públicos funcionando integralmente. E é meu dever, como gestor público, identificar os problemas e demandar ações efetivas.

Diariamente, tenho olhar atento e cuidadoso. Conheço as carências de cada lugar e a expectativa de quem vive na região. Também sei que a solução é trabalho. Por isso, desde janeiro, não paramos. E os moradores já podem ver os resultados, fruto de uma equipe talentosa e dedicada.



A aproximação com os moradores é a base do nosso trabalho. Por isso, fomos às ruas com nossa equipe em pontos estratégicos para ouvir e registrar as demandas. Ampliamos o atendimento e começamos a circular pelos bairros, indo até os moradores, identificando e registrando os problemas. Só ouvindo o morador que consegui estabelecer as prioridades. Foram mais de mil registros de pedidos da população e 90% deles solucionados. Os demais ainda precisam de mais tempo para serem resolvidos, mas seguem em nosso radar.



Recuperar a Grande Tijuca, resgatar a confiança na administração pública e trazer de volta a autoestima de quem vive aqui são prioridades. Investir nas crianças, estimular o convívio social e o esporte podem ser alternativas para melhorias concretas. Nesse sentido, demos o pontapé inicial no projeto social e esportivo Campo dos Sonhos.

A parceria com o Flamengo já visitou nove comunidades da região promovendo capacitação de professores e oportunidades para jovens talentos do futebol, alguns já selecionados e treinando no clube. O sucesso foi tanto que o projeto foi expandido para outras áreas da cidade.



Estamos cuidando com carinho de nossos patrimônios. A Praça Saens Pena, coração da região, será totalmente revitalizada e seu chafariz voltará a ter vida. No Grajaú, a escadaria da Rua Itabaiana já virou ponto turístico antes mesmo do fim da sua revitalização, um sonho antigo. Com o apoio de voluntários, o local está se transformando. Um mosaico de azulejos encheu a área de cor. E a recuperação dos canteiros e o plantio de mudas darão vida ao espaço urbano, que está sendo totalmente requalificado e valorizado.



Outras melhorias já estão programadas: o Túnel Noel Rosa receberá novo sistema de iluminação e lâmpadas LED, muitas vias da região receberão recapeamento asfáltico na íntegra e a estátua de Noel Rosa voltará ao lugar de onde nunca deveria ter saído, até o final deste ano.



A Grande Tijuca merece respeito. Tem história, tradição e lugares preciosos, como a Floresta da Tijuca, o Maracanã, o Parque Estadual do Grajaú e Vila Isabel, bairro da boemia de Noel e Martinho. Também é reduto de samba, com as tradicionais Unidos da Tijuca, Salgueiro e Vila Isabel... Por isso, seguiremos fortes com nossa meta de cuidar da Grande Tijuca como ela sempre mereceu.

Wagner Coe é subprefeito da Grande Tijuca