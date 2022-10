Josué Viana - Divulgação

Publicado 15/10/2022 05:00

Se for pedido para que sejam relacionados os nomes de pessoas e profissões que nos impactaram de forma marcante, certamente estarão nessa lista um ou mais professores. As culturas e nações que se apresentam com menos desigualdades sociais e mais oportunidades para todos tem, dentre seus valores fundamentais, a valorização do professor e da sua ação ativa em todas as etapas do desenvolvimento educacional e cultural de seus povos, nos quais as políticas voltadas para a educação são políticas de Estado, independente de governos transitórios.



A valorização do professor é um desafio ainda a ser atingido. Ainda há um longo caminho a ser percorrido, desde o processo de formação continuada, baseado nas melhores práticas e recursos pedagógicos, suportado por um plano de carreira e remuneração atrelado a metas e resultados, que torne atrativo a carreira docente, do Ensino Básico ao Ensino Superior.



É no Dia do Professor que reservamos um espaço para o devido reconhecimento daqueles que, por méritos próprios, exercem a docência com maestria, enfrentando situações adversas de toda ordem. Entretanto, o nosso desejo deve ir muito além do reconhecimento dos nossos heróis educadores. O que buscamos não é a glamourização do professor, e, sim, proporcionar a essa categoria as condições necessárias ao exercício e desenvolvimento profissional em que todos possam se realizar e serem reconhecidos dignamente.



Diante da nossa realidade brasileira, ainda distante daquela que almejamos, temos que ter esperança e caminhar nessa direção. A boa notícia é que temos bons exemplos no país que podem nos ajudar a entender e multiplicar as boas práticas. O caminho para acelerarmos essa transformação está detalhado e mensurável no Plano Nacional da Educação.



Cabe a cada um de nós mobilizar o congresso nacional e os demais poderes da república para que tenhamos a educação como uma política de Estado com investimento assegurado, para direcionar as ações nas esferas públicas e um setor privado atuante e sustentado por uma regulação moderna e capaz de valorizar o ensino de qualidade e estimular a inovação e a inclusão social.





Josué Viana é gestor de Instituição de Ensino Superior na Estácio; formado em Pedagogia pela Estácio e Mestre em contabilidade pela USP