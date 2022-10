Rafael Nogueira - Reprodução

Publicado 13/10/2022 21:15 | Atualizado 13/10/2022 21:33

Rio - Uma grande novidade está a caminho para os leitores de O DIA: uma coluna que vai abordar cultura, história e filosofia com um enfoque que, segundo o novo colunista da casa, é necessário para mostrar um olhar pouco visitado atualmente pela imprensa. “Pretendo trazer reflexões dentro do ponto de vista conservador, gostaria de ajudar a balancear a forma como os assuntos são apresentados na mídia, falar de cultura e história e também do momento presente”, explica Rafael Nogueira, que trará sua experiência acadêmica e de gestor à frente de instituições que esbarram nos temas propostos – ele é o atual secretário Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal.

Formado em Filosofia e Direito, Nogueira é mestre em História do Direito Brasileiro, além de doutorando em Estudos Globais pela Universidade Aberta de Lisboa. Já atuou como professor universitário e de cursos livres em várias cidades brasileiras, além de assinar iniciativas como o projeto de mediação de leitura "Ciclos de Estudos Clássicos", entre 2017 e 2019.

Com uma veia acadêmica tão forte, não poderia ser diferente: tão logo recebeu o convite da direção do jornal (“Sinto-me honrado”), o novo colunista se debruçou sobre o que gostaria de trazer aos leitores de O DIA e já rascunhou 25 temas que poderão ser explorados em mais de um momento no jornal. “De forma interdisciplinar, vou apresentar assuntos que já abordei em outros formatos, como articulista, comentarista, em projetos de audiovisual... A coluna será escrita com capricho”, garante.

Perfil

Rafael Nogueira Alves Tavares da Silva tem 39 anos e nasceu em Santos, São Paulo. Atualmente, mora em Brasília com a esposa. Entre 2019 e 2022, ele foi presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Além do cargo na Secretaria Nacional, é professor e coordenador do Curso de Licenciatura em História do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, na capital paulista.

“Tenho uma trajetória compartilhada com a história recente do país, fui líder estudantil no início dos anos 2000, mas de direita, já escrevi em blog para falar de ideias conservadoras. A partir de 2013, passei a divulgar mais as ideias conservadoras. Fui aluno do Olavo de Carvalho e tudo isso tudo fez com que, de certa forma, me vissem como uma referência da direita. É importante entender o que é ser conservador.”

Temas

Seja no formato escrito ou por meio de vídeos, Nogueira se atenta a esclarecer, por exemplo, a crise dos poderes e a liberdade de expressão. E enquanto decide o melhor momento para enviar às gráficas os seis livros que já estão gestados (ou, quem sabe, paralelo a isso), Rafael pretende apresentar aos leitores suas pensatas sobre publicações lidas recentemente, sobre música, cinema e tudo o mais que ele costuma apreciar ligado ao mundo das artes. “Não acredito em gestor de cultura que não aprecie cultura.