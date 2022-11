Paulo Kendi T. Massunaga é presidente Executivo da AEERJ - Divulgação

Publicado 11/11/2022 05:00

Um dos processos eleitorais mais emblemáticos da história do país teve fim no dia 30 de outubro. E, a partir de 1º de janeiro de 2023, o Brasil seguirá com um novo presidente eleito. Após toda tensão sentida pelos brasileiros devido aos últimos meses de campanha política, o momento agora é de olhar para frente.

Que nos próximos quatro anos a classe política cumpra seus deveres e compromissos, e que a população possa ter seus anseios atendidos pelos diversos setores da administração pública, sempre visando um futuro melhor para nossa sociedade.

É de conhecimento geral a demanda crônica em nosso país por obras de infraestrutura urbana e rodoviária. Estudos apontam que os investimentos do Brasil nesse segmento registraram queda nos últimos anos. Portanto, novas investidas são mais do que bem-vindas e podem impactar notavelmente no crescimento econômico e qualidade de vida da população.

No âmbito habitacional, a situação não é diferente e, nesse sentido, as empresas da construção civil já iniciaram seus estudos para a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida, uma vez que o presidente eleito externou, na campanha, seu desejo de recriar a faixa 1, que era direcionada para as famílias mais pobres e foi extinta pelo governo atual. O programa, criado em gestão passada do presidente eleito, nos leva a crer que ele dará foco na área habitacional, em especial para a classe de baixa renda.



A Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro (AEERJ) que compõe parte do setor mais gerador de empregos diretos e indiretos, e cumprindo papel fundamental na execução de contratos de obras públicas, juntamente com outras entidades que representam o setor, está confiante que a nova gestão crie oportunidades com novas propostas para as empresas do ramo da engenharia.

Além de estarmos na expectativa de futuros projetos, que esperamos ser de Estado e não de governo, nas diversas esferas do poder público no que diz respeito ao nosso segmento. Com senso crítico, comprometimento e responsabilidade, nos cabe torcer pelo nosso país. A AEERJ sabe a importância do papel de nosso setor na construção de um futuro melhor para toda a sociedade.

Paulo Kendi T. Massunaga é presidente-executivo da AEERJ