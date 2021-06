Vacinação dos Profissionais da Educação - Sergio Andrade

Por Persante Baldoni

Publicado 15/06/2021 21:23 | Atualizado 15/06/2021 22:14

Gabriela avisa aos profissionais de educação que foi iniciada a vacinação e agradece a toda equipe de saúde pelo trabalho impecável e conta que ela mesma já foi vacinada, mas chama a atenção por que existem ainda algumas dúvidas, alguns profissionais de saúde vão vacinar mas é importante que se atente ao cronograma de vacinação, existe uma ordem, uma organização, porque a Secretaria de Saúde se organiza com as vacinas e com todo o seu pessoal para que tudo seja feito da melhor forma possível, caso o profissional tenha tido uma gripe ou qualquer uma outra situação que não possa ter ido no dia do cronograma acontecerá uma repescagem na sexta-feira, existem documentos que são necessários como, carteira de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), cartão do SUS, Comprovante de residência, contracheque impresso ou Declaração de Vínculo impresso e autenticado. E não dá para vacinar sem a apresentação dos documentos.