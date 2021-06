A intenção é deixar o local mais bonito, é um cartão postal de Paraty - Divulgação

A intenção é deixar o local mais bonito, é um cartão postal de ParatyDivulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 14/06/2021 09:05

O novo bicicletário está todo concentrado em um ponto específico do cais, local seguro e que atende as necessidades do local. Essa concentração facilita o seu acesso e a segurança dos usuários, e deixar ciente a todos que agora existe local para prender as bicicletas, ao invés dos postes e das árvores no entorno e principalmente no próprio cais.

O trabalho de ordenamento vai mostrando resultados. Esse é um trabalho fundamental para a manutenção da cidade e para uma melhor orientação junto aos nossos moradores e visitantes.

Não prenda sua bicicleta nos postes públicos ou nas árvores, procure um bicicletário mais próximo.

Não deixe bicicleta no cais. Paraty agradece.