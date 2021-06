Primeira dose da vacina contra Covid-19 para profissionais da educação - Divulgação

Primeira dose da vacina contra Covid-19 para profissionais da educaçãoDivulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 12/06/2021 21:51

São contemplados nesse novo calendário professores, serventes, merendeiras, porteiros, pedagogos, auxiliares administrativos, escriturários, motoristas, diretores, coordenadores, inspetores de alunos e outros profissionais atuantes nas unidades escolares de Paraty.

Para se vacinar, os profissionais deverão apresentar a seguinte documentação: Carteira de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), Cartão do SUS, Comprovante de Residência, no horário de 13 às 16h no Drive Thru na Casa do Trevo.