Traficantes do Rio de Janeiro foram presos em ParatyDivulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 11/06/2021 20:14

A polícia mais uma vez com a ajuda da população tirou mais quatro traficantes das ruas.

A Guarnição procedeu para o endereço em tela para após receber denúncia anônima de tráfico de drogas de indivíduos vindos do Rio de Janeiro que estavam traficando aqui em Paraty, no local foram encontrados dois traficantes na varanda do sobrado, quando os dois viram a polícia tentaram fugir mas sem sucesso, na cintura de um deles foi encontrado um revolver 38 com numeração raspada estava também com a cocaína embalada pronta para venda e mais 3 cigarros de maconha. Os indivíduos e todo material foram conduzidos para 167°DP para apreciação da autoridade policial.