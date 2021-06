JÚLIO PARATY, documentário de Luiz Carlos Lacerda e Alisson Prodlik - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 10/06/2021 21:29

A Obra do pintor que retrata as festas e as paisagens de sua terra, Patrimônio da Humanidade, está nas mais importantes Coleções particulares, museus e galerias de Arte. Realizou inúmeras exposições, entre as quais na Galeria do Bonfim (Amsterdam e Bonn), na Casa da Cultura de Paraty e no Museu Nacional de Belas Artes (2020).

* 1952 + 2021.

O Documentário JÚLIO PARATY é de Luiz Carlos Lacerda e Alisson Prodlik.

Perdemos nosso querido artista Júlio Paraty, aos 69 anos. Mas como lindo presente para eternizar sua arte, a Secretaria de Cultura de Paraty recebeu de nosso parceiro Luiz Carlos Lacerda, o Bigode, sua linda homenagem através do documentário "Júlio Paraty", onde podemos tê-lo sempre vivo em nossas memórias.

Suas telas retratando as festas e as paisagens de sua terra seguirão pelo mundo, nas coleções particulares, nos museus, nas residências dos paratienses, no Dicionário de Pintores brasileiros, de Walmir Ayala, e no coração de seus amigos.

Assista ao documentário completo: (53) JÚLIO PARATY Documentário - YouTube