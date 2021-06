Paraty recebeu mais dois micro ônibus para transporte escolar - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 09/06/2021 22:27

A cidade recebeu hoje mais dois novos veículos para o transporte escolar do município, foram dois micro ônibus com capacidade de transportar 31 alunos cada veículo, somando a Secretaria de Educação aumentou sua capacidade e hoje pode levar mais 62 alunos até as escolas do município, melhorando a eficiência do transporte de todos os alunos da rede pública municipal.

O prefeito Vidal no momento agradeceu a toda Secretaria de educação pelo empenho e dedicação e também agradeceu ao presidente da república por dar continuidade ao Programa Caminho da Escola através do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) e do Fundo Nacional da Educação (FNDE) “que muito contribuirá para a melhoria não só dos alunos de Paraty mas de todo país, temos que pensar em todos, e vamos continuar investindo ainda mais na melhoria da nossa principalmente no transporte escolar do nosso município. Paraty não pode parar!” afirmou o prefeito.

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) consiste na transferência automática de recursos financeiros para custear despesas com manutenção, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificantes do veículo ou, no que couber, da embarcação utilizada para o transporte de alunos da educação básica pública residentes em área rural. Serve, também, para o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar.

A quem se destina?

Os recursos são destinados aos alunos da educação básica pública residentes em áreas rurais que utilizam transporte escolar. Os valores transferidos diretamente aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios são feitos em dez parcelas anuais, de fevereiro a novembro. O cálculo do montante de recursos financeiros destinados anualmente aos entes federados é baseado no censo escolar do ano anterior X per capita definido e disponibilizado na página do FNDE para consulta.