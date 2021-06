A visita foi autorizada pela Coordenação Regional da Funai - Divulgação

A visita foi autorizada pela Coordenação Regional da FunaiDivulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 10/06/2021 22:22

A Secretaria de Cultura de Paraty a convite de Pedro Karai Mirim Benite, cacique da Tekoa Itaxim Mirim, aldeia Guarani Mbya localizada no bairro Paraty-Mirim, participou na última terça-feira de uma visita à aldeia para uma reunião. A visita foi autorizada pela Coordenação Regional da Funai, que esteve representada pela técnica Rosângela Nunes, levando em consideração que grande parte da população da aldeia encontra-se vacinada e seguiu os protocolos sanitários para evitar a disseminação da Covid.

Na ocasião, estiveram presentes também a presidente do Instituto Colibri Bernadete Passos, o Secretário Adjunto de Povos e Comunidades Tradicionais Leonardo Battestin e os vereadores Professora Flora Salles e Lucas Cordeiro.

O objetivo do encontro foi solicitar apoio do poder público municipal para requalificar espaços da aldeia para que os povos originários possam viver e trabalhar com mais dignidade sem ter a dependência de sair do seu território para a venda de artesanato e produtos agrícolas. Desta forma, possibilitar o desenvolvimento sustentável da economia e fortalecimento da transmissão dos saberes e fazeres. Como também, evitar que as crianças fiquem nas ruas da cidade enquanto suas mães trabalham. A comunidade em contrapartida a esse apoio se disponibilizou a fazer mutirões comunitários para a realização das obras.

Dentre as solicitações, as principais demandas da comunidade foram uma reforma do espaço onde comercializam seus artesanatos, com mais infraestrutura para que possam incluir a venda de produtos agrícolas e também armazenar seus materiais, melhoria no acesso à aldeia, com reposicionamento das caixas d'água que bloqueiam a entrada, um espaço onde possam realizar apresentações culturais, oficinas e cursos e uma reforma na cozinha comunitária para que sejam desenvolvidas atividades de formação e produção gastronômica.

Para firmarmos o compromisso de atendermos a todas as demandas, ficou decidido que a Funai dará encaminhamento junto ao ICMBio para licenciamento ambiental das áreas de construção e reforma. A Secretaria de Cultura se comprometeu com a reforma da loja de artesanatos e construção de um espaço para atividades culturais, e com o apoio da Secretaria de Obras vai reformar o acesso à aldeia. Leonardo Battestin, da Secretaria Adjunta de Povos e Comunidades Tradicionais, acompanhará o projeto da cozinha e na reforma do acesso.

Todas as intervenções arquitetônicas no espaço terão o projeto construído junto à comunidade, com a representação do arquiteto guarani Joaquim, para que sejam utilizados materiais adequados e que o estilo de construção mantenha sua identidade e modos de fazer.

Após a finalização desta reunião, a representante do Instituto Colibri junto aos vereadores Flora Salles e Lucas Cordeiro ficaram para uma conversa ligada às demandas na área de educação.