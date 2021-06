Na reunião foi apresentado o direcionamento do projeto para este ano - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 12/06/2021 20:52

A Associação Cairuçu esteve reunida nesta sexta-feira com a equipe da Secretaria de Cultura de Paraty para conversar sobre o apoio institucional para a realização de projetos em 2021, em especial o curso Jovem Comunicador, do Programa Tecnologia e Inovação, além de futuras parcerias.

O Jovem Comunicador acontece desde 2018 e trabalha temas da comunicação social e do jornalismo com adolescentes da região com o objetivo de formar cidadãos conscientes do poder da informação, despertar sonhos e habilidades profissionais para o futuro.

Com a presença do Secretário José Sérgio Barros e da Diretora de Equipamentos Culturais, Paula Fabricante, apresentamos o direcionamento do projeto para este ano, que tem o intuito de voltar o olhar da juventude para o patrimônio imaterial da nossa cidade que foi declarada Patrimônio Mundial Sítio Misto - Cultura e biodiversidade - em 2019.

Esse título Internacional, assim como o título de Cidade Criativa da Gastronomia, ambos cedidos pela Unesco, despertaram para a necessidade de intensificar os debates acerca da salvaguarda da nossa cultura e da preservação das riquezas naturais da região. A Cairuçu, atenta e alinhada à missão dos equipamentos municipais de cultura e educação, se propõe a ser mais um agente propulsor do valor do nosso patrimônio.

O projeto Jovem Comunicador será central na parceria com a Secretaria de Cultura, além de outras novidades que virão ressignificar o sentido de patrimônio e pertencimento para os nossos jovens.