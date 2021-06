Calendário da Primeira Dose da Vacina contra Covis-19 - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 12/06/2021 22:17 | Atualizado 13/06/2021 00:49

segunda-feira, 14 de Junho, 57 anos sem comorbidades e 26 anos com comorbidade

terça-feira, 15 de Junho, 56 anos sem comorbidades e 25 anos com comorbidade

quarta-feira, 16 de junho, 55 anos sem comorbidade e 24 anos com comorbidade

quinta-feira, 17 de junho, 54 ano sem comorbidades e 23 anos com comorbidade

sexta-feira, 18 de junho, repescagem



Horário de atendimento será de segunda à quinta das 09,00 – 11:00 e a tarde das 13:00 às 16 horas, na sexta-feira das 09:00 às 12 horas

Segunda dose será atendida durante todo o dia de segunda a quinta

As comorbidades são de indivíduos transplantados de órgão sólido, anemia falciforme, câncer, Diabetes Mellitus, Deficiência permanente, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Doença Renal, Doença cardiovascular e cerebrovascular, hipertensão de difícil controle ou com complicação de órgão alvo, obesidade grave ( com ICM =40 ), síndrome de Down, Bariátrica.

Como comprovar: