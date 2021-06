Moto roubada foi recuperada em Paraty - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 15/06/2021 21:40

A Prefeitura Municipal de Paraty, por Intermédio da SMSOP e seus Guardas Civis Municipais, apreenderam uma motocicleta que havia sido roubada, com sinal de chassi raspado, o ocorrido foi no dia 14 deste mês, na parte da manhã, exatamente as 10h e 40min, no Bairro Vila Colonial, a motocicleta foi apreendida pela 167 DP- Paraty. O Condutor se evadiu do local antes da presença ostensiva dos Agentes da Guarda Municipal.