NOTA DE PESAR – NILDO DE OLIVEIRA - Divulgação

NOTA DE PESAR – NILDO DE OLIVEIRA Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 16/06/2021 18:38

É com grande pesar que a Secretaria de Cultura recebe a notícia do falecimento do Seu Nildo de Oliveira, aos 51 anos.

Seu Nildo, músico paratiense atuante de nossa cultura popular, doou parte de sua vida à tradicional banda da cidade. A Banda Santa Cecília foi uma de suas paixões, além de seu ofício de torneiro mecânico herdado pelo pai. Seu Nildo tocava bombardino ao longo do ano e no carnaval se dedicava ao trombone.

Nos seus mais de 30 anos de Banda, foi presidente em 4 mandatos. E é reconhecido pelos seus companheiros como o Eterno Presidente.

Esta é uma grande perda para a cultura de Paraty. Seu Nildo, deixa esposa, dois filhos e um neto. Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com seus familiares e amigos.