Parceria em Segurança Pública, quem ganha é a população - Persante Baldoni

Parceria em Segurança Pública, quem ganha é a populaçãoPersante Baldoni

Por Persante Baldoni

Publicado 16/06/2021 20:40 | Atualizado 16/06/2021 20:41

Paraty e Angra dos Reis são cidades muito próximas e de realidades muito parecidas, foi então que por conta dessas necessidades surgiu uma parceria histórica entre a Superintendência de Segurança Pública de Angra e a Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Paraty.

A parceria que está nascendo entre os municípios pretende criar o “Cordão de segurança” entre Paraty e Angra dos Reis, uma parceria de inteligência e ações que vão envolver as duas cidades, e mais uma novidade é que já existem conversas para montar um Consórcio de Segurança Pública entre os municípios da Costa Verde. O consórcio englobaria Rio Claro, Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty, esse consórcio trará benefícios para todos os municípios envolvidos. Dr. Marcello, Secretário de Segurança e Ordem Pública de Paraty deixou bem claro que a vanguarda dessas ideias e desse entendimento de integração são do Superintendente Timóteo, que foi vereador em Angra e é uma pessoa que entende de segurança pública, “só para que todos entendam, não é uma pessoa que caiu de para quedas na cadeira, ele realmente entende de segurança pública” Afirmou o Secretário Russo.

Timóteo também contou que está à frente da montagem da Guarda Municipal Armada, “já está tudo pronto, já está na mão do procurador e do prefeito, é só eles colocarem em prática” afirma o Superintendente. “Se conseguirmos essa aprovação nós teremos uma verba Federal separada para segurança pública, com essa verba poderemos comprar viaturas, capacetes, armas, coletes a prova de bala, arma de choque, então é importante que as guardas estejam alinhadas para termos mais força em Brasília, para aprovarmos essa que é uma necessidade das duas cidades”, completou Timóteo.

O Superintendente também veio fazer a doação de dois ventiladores para a Guarda Municipal de Paraty e fez questão de parabenizar nosso prefeito Luciano Vidal que segundo ele “está fazendo a diferença na Prefeitura de Paraty”.