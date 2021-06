Agenda do Prefeito Vidal em Brasília - Prefeitura

Por Persante Baldoni

Publicado 17/06/2021 23:16

Cumprindo a agenda em Brasília, O prefeito Luciano Vidal e seu Vice Pastor Isacs tiveram uma reunião com o diretor de infraestrutura do Ministério do Turismo, o ex-senador Vicentin.

Ele é do Jalapão e foi discutido um intercâmbio entre o Jalapão e Paraty. Um dos projetos discutimos foi o apoio do Ministério do Turismo para o Centro de Convenções em Paraty. Foi apresentado ao diretor o projeto do Centro de Convenções e ele se comprometeu a tratar como prioridade a proposta na definição de novas verbas do Ministério do Turismo, uma ótima notícia para Paraty.

Outra reunião foi com o coordenador-geral de atração de investimentos do Ministério do Turismo, Karl Heisenberg, onde ficou firmada uma viagem dele à Paraty para que ele possa explicar os programas e projetos do governo federal e quais são os recursos disponíveis para o trade turístico. São R$ 5 bilhões disponíveis no Fundo de Turismo e ele vai explicar como captar esses recursos. O diretor explicou que todos precisam ter o CadasTur para participar. Nos dois dias de visita a Paraty, ele vai conversar com o empresariado e com as equipes de governo. Outra grande notícia é que ficou tratado com o Departamento de Qualificação Profissional do Ministério do Turismo para qualificar os profissionais do setor.

A comissão paratyense também esteve na Secretaria de Agricultura e Pesca, com o secretário-adjunto, Jairo Gund, e com o coordenador-geral, Eden de Medeiros, além deles, estivemos com o secretário nacional de Agropecuária e assessor especial de relações governamentais, Edmilson Alves. Na ocasião foi discutida a doação de uma lancha para apoio à fiscalização, a doação de caminhão frigorífico para transporte de produtos da agricultura familiar, uma picape com tração e um veículo pequeno. Vidal também buscou formalizar a doação da área do terminal pesqueiro. Com Alves, foi discutia a liberação de duas emendas, uma do deputado Áureo, no valor de R$ 280 mil, para compra de retroescavadeira, e outra emenda no valor de R$ 253 mil, da deputada Rosangela Gomes, para aquisição de maquinário para as Secretarias de Pesca e Obras, para manutenção das estradas rurais e turismo rural