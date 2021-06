Foi um momento de diálogo com pais e responsáveis - Divulgação

Foi um momento de diálogo com pais e responsáveisDivulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 17/06/2021 23:33

A Secretária de Educação Gabriela Gibrail esteve na Escola Municipal Guiomar Schimidt Marques, na Ilha das Cobras.

Foi um momento de diálogo com pais e responsáveis sobre a reforma e ampliação que está acontecendo na unidade atual (antigo estaleiro). Também estavam presentes gestoras e professoras. Na ocasião foram esclarecidas dúvidas e enfatizada a importância da parceria escola e comunidade.

A educação de qualidade é um dos compromissos da Secretaria de Educação, uma das novidades compartilhada com os pais é que em breve a escola também irá atender alunos do segundo seguimento, ou seja, do 6° ao 8° ano, para isso estão sendo construídas novas salas para receber de forma segura e com qualidade os estudantes.