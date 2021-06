Nota Pública do Prefeito Vidal - vectorfusionart - stock.adobe.com

Por Persante Baldoni

Publicado 19/06/2021 19:32

NOTA PÚBLICA

Paraty, 19 de junho de 2021.

A Prefeitura Municipal de Paraty, por meio desta nota pública, informa que não foi formalmente comunicada e não autorizou qualquer evento que potencialmente provoque aglomeração na Cidade, para este final de semana (19 e 20 de junho).

Neste sentido, nos termos do Decreto Municipal nº 055/2021, de Paraty, e dos Decretos Estaduais n 46.966/2020, 49.970/2020 e 96.973/2020, todos do Rio de Janeiro, tais eventos (passeatas e afins) estão terminantemente proibidos de ocorrer no Município de Paraty, sujeitando os organizadores e infratores às consequências administrativas, civis e penais.

Vale frisar, ainda neste ponto, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 6341, reconheceu a competência do Município para adotar as medidas que reputar suficientes no combate à pandemia de COVID-19.

Tal determinação, no sentido da não realização de tais eventos, vale independentemente de orientação política e partidária.

Neste momento, todo o esforço do Poder Público Municipal está concentrado em salvar vidas e em acelerar a imunização, não sendo razoável qualquer tipo de ocorrência que provoque aglomeração neste período.

Por essas razões, o Prefeito de Paraty pede que as pessoas se abstenham de praticar e de incitar a prática de tais eventos, uma vez que haverá o momento correto, na forma da legislação eleitoral, para a manifestação lícita e legítima das posições políticas no ano que vem (2022).

No mais, a Prefeitura informa que comunicou as autoridades competentes, para que adotem as medidas suficientes, para que tal tipo de evento não se realize.

Luciano de Oliveira Vidal

Prefeito