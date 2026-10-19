Foto mostra o que sobrou da casa de farinha após os Bombeiros conterem as chamas - Divulgação/Reprodução Rede Social

Foto mostra o que sobrou da casa de farinha após os Bombeiros conterem as chamas Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 19/10/2026 00:37

Um incêndio na noite deste domingo (18), atingiu a tradicional Casa de Farinha do Rio Pequeno, em Paraty, e provocou preocupação entre moradores da comunidade. O espaço, que, segundo relatos locais, faz parte da história caiçara há mais de 100 anos, tem importância cultural, social e econômica para a região. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. Não há informações oficiais de feridos e nem a origem do incêndio.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a repercussão da ocorrência e a preocupação dos moradores com os danos causados pelo fogo. Em um dos relatos, representantes da comunidade lamentaram o episódio e ressaltaram a relevância do local para a manutenção de práticas tradicionais e para o sustento de famílias ligadas à agricultura familiar.

De acordo com as informações divulgadas, equipes do Corpo de Bombeiros permaneceram na área após o incêndio. O imóvel foi isolado, medida necessária para preservar o local e permitir a avaliação das condições da estrutura atingida.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a extensão dos prejuízos, a existência de feridos ou as circunstâncias em que as chamas começaram. Também não há confirmação sobre o que teria provocado o fogo. As causas deverão ser esclarecidas pelas autoridades competentes, após o trabalho da perícia.

A ocorrência mobilizou moradores, que defendem a apuração do caso e cobram providências para esclarecer o episódio. A comunidade também manifestou preocupação com os conflitos existentes na região e pediu atenção do poder público diante da situação.

Valor histórico

Além do valor histórico, a Casa de Farinha é apontada pelos moradores como um espaço ligado à produção de alimentos destinados a agricultores familiares e ao abastecimento da merenda escolar. A atividade contribui para a economia local e mantém conhecimentos tradicionais relacionados ao processamento da mandioca, prática transmitida entre gerações.

Por esse motivo, os danos provocados pelo incêndio representam uma preocupação que vai além da estrutura física. A possível interrupção das atividades pode afetar produtores, famílias e iniciativas de fornecimento de alimentos, embora ainda não haja informações oficiais sobre o impacto na produção.

Os moradores esperam que as autoridades investiguem as circunstâncias do ocorrido, identifiquem eventuais responsabilidades e avaliem as medidas necessárias para a recuperação imediata do espaço e providências para preservar um patrimônio considerado parte da memória e da identidade caiçara de Paraty.



