Casal foragido da Justiça de Alagoas sendo conduzido à 167ª DP, em Paraty - Divulgação/Polícia Civil

Casal foragido da Justiça de Alagoas sendo conduzido à 167ª DP, em ParatyDivulgação/Polícia Civil

Publicado 20/10/2026 20:18 | Atualizado 20/10/2026 20:26

A Polícia Civil prendeu um homem e uma mulher procurados pela Justiça por suspeita de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido em novembro de 2022, no município de Marechal Deodoro, no Estado de Alagoas. O casal foi localizado no bairro Ilha das Cobras, em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Na chegada a delegacia de Paraty o casal suspeito preso, passa por um corredor humano de militares envolvidos na operação Divulgação/Polícia Civil

Segundo a corporação, as prisões foram resultado de meses de investigação e de um trabalho de inteligência conduzido por agentes da 167ª Delegacia de Polícia (Paraty), em conjunto com a SSINT. A atuação integrada permitiu identificar o paradeiro dos dois suspeitos, que eram considerados foragidos da Justiça.

O crime investigado aconteceu em Marechal Deodoro e teve grande repercussão pela violência empregada contra as vítimas. Desde então, as autoridades buscavam localizar os envolvidos, com o objetivo de cumprir as determinações judiciais relacionadas ao caso.

A operação em Paraty foi realizada após o levantamento de informações e o cruzamento de dados obtidos durante as diligências policiais. O trabalho de inteligência foi fundamental para orientar as equipes e possibilitar a localização do casal no município fluminense.

A Polícia Civil não divulgou as identidades dos presos nem detalhes sobre as circunstâncias do duplo homicídio. Também não foram informados os nomes das vítimas ou a relação que os suspeitos teriam com o crime.

Mandado foi cumprido

Após as prisões os dois ficaram à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis. A ação também evidencia a atuação conjunta entre unidades policiais no cumprimento de mandados contra pessoas procuradas em outros estados. Nesse tipo de operação, o compartilhamento de informações e o monitoramento de possíveis deslocamentos ajudam a localizar investigados que deixam a região onde os crimes foram cometidos.

A Polícia Civil reforça a importância do trabalho de investigação e inteligência para localizar foragidos e cumprir decisões judiciais. O caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes, que deverão dar continuidade aos procedimentos necessários para o andamento do processo criminal.



