Casal foragido da Justiça de Alagoas sendo conduzido à 167ª DP, em ParatyDivulgação/Polícia Civil

J
Jaciara Santos
A Polícia Civil prendeu um homem e uma mulher procurados pela Justiça por suspeita de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido em novembro de 2022, no município de Marechal Deodoro, no Estado de Alagoas. O casal foi localizado no bairro Ilha das Cobras, em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro.
Na chegada a delegacia de Paraty o casal suspeito preso, passa por um corredor humano de militares envolvidos na operação - Divulgação/Polícia Civil
Na chegada a delegacia de Paraty o casal suspeito preso, passa por um corredor humano de militares envolvidos na operaçãoDivulgação/Polícia Civil
 
Segundo a corporação, as prisões foram resultado de meses de investigação e de um trabalho de inteligência conduzido por agentes da 167ª Delegacia de Polícia (Paraty), em conjunto com a SSINT. A atuação integrada permitiu identificar o paradeiro dos dois suspeitos, que eram considerados foragidos da Justiça.
O crime investigado aconteceu em Marechal Deodoro e teve grande repercussão pela violência empregada contra as vítimas. Desde então, as autoridades buscavam localizar os envolvidos, com o objetivo de cumprir as determinações judiciais relacionadas ao caso.
A operação em Paraty foi realizada após o levantamento de informações e o cruzamento de dados obtidos durante as diligências policiais. O trabalho de inteligência foi fundamental para orientar as equipes e possibilitar a localização do casal no município fluminense.
A Polícia Civil não divulgou as identidades dos presos nem detalhes sobre as circunstâncias do duplo homicídio. Também não foram informados os nomes das vítimas ou a relação que os suspeitos teriam com o crime.

Mandado foi cumprido

Após as prisões os dois ficaram à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis. A ação também evidencia a atuação conjunta entre unidades policiais no cumprimento de mandados contra pessoas procuradas em outros estados. Nesse tipo de operação, o compartilhamento de informações e o monitoramento de possíveis deslocamentos ajudam a localizar investigados que deixam a região onde os crimes foram cometidos.
A Polícia Civil reforça a importância do trabalho de investigação e inteligência para localizar foragidos e cumprir decisões judiciais. O caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes, que deverão dar continuidade aos procedimentos necessários para o andamento do processo criminal.

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Casal foragido da Justiça de Alagoas sendo conduzido à 167ª DP, em Paraty
Na chegada a delegacia de Paraty o casal suspeito preso, passa por um corredor humano de militares envolvidos na operação
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