Área de preservação degrada em ParatyDivulgação/Polícia Ambiental
Denúncia leva polícia a crime ambiental em área de preservação de Paraty
Fiscalização no km 83 da Rio-Santos identificou indícios de retirada de saibro em terreno de 1.200 m²; ninguém foi localizado no local
Polícia prende em Paraty casal procurado por duplo homicídio em Alagoas
Homem e mulher suspeitos de participação em crime ocorrido em 2022, no município de Marechal Deodoro; investigação durou meses
Incêndio atinge casa de farinha centenária em Paraty e gera alerta
Fogo atingiu espaço histórico no Rio Pequeno neste domingo (18); moradores cobram investigação das causas e providências das autoridades locais
Acidente entre duas motos e dois carros deixa um morto em Paraty
Colisão na altura do bairro São Roque deixou seis vítimas; uma pessoa morreu no local e outra, em estado grave, foi levada ao hospital da cidade
PM apreende arma, drogas e câmeras de monitoramento no Patrimônio
Em Paraty. Um veículo roubado foi localizado durante diligências no bairro. Ninguém foi preso
Jovem de 21 anos morre afogado na Prainha de Mambucaba, em Paraty
Rapaz desapareceu no mar. Bombeiros localizaram o corpo sem vida, que foi levado ao IML de Angra dos Reis
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.