Área de preservação degrada em Paraty - Divulgação/Polícia Ambiental

Área de preservação degrada em ParatyDivulgação/Polícia Ambiental

Publicado 20/10/2026 20:52 | Atualizado 20/10/2026 20:54

Uma denúncia recebida pelo Linha Verde levou policiais a identificarem indícios de extração de saibro em uma área de aproximadamente 1.200 metros quadrados, nas proximidades do km 83 da Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Paraty, na Costa Verde. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (19), durante a Operação Protetor dos Biomas 2026.

A ação teve como objetivo verificar a possível ocorrência de atividade ambiental irregular e buscar informações que permitissem identificar os responsáveis pela intervenção no terreno. Durante a fiscalização, os agentes realizaram buscas na região, mas não encontraram ninguém que pudesse ser identificado como responsável pela extração.

A equipe também procurou verificar a existência de eventuais licenças ou autorizações para a atividade. Até o momento, porém, não foram divulgados detalhes sobre a situação documental da área, nem informações que confirmem se a retirada de saibro ocorria de forma autorizada.

O caso foi encaminhado à 167ª Delegacia de Polícia, responsável pelo registro da ocorrência. Não há informações oficiais sobre suspeitos identificados, possíveis responsáveis pelo terreno ou medidas adotadas posteriormente à fiscalização.

A extração de saibro consiste na retirada de um material utilizado com frequência em obras, aterros e serviços de terraplenagem. Dependendo das condições da área e da forma como a atividade é executada, a intervenção pode provocar alterações no solo, favorecer processos erosivos e contribuir para o carreamento de sedimentos pela chuva.

A regularidade desse tipo de atividade depende das autorizações e exigências legais aplicáveis ao local e à intervenção realizada. Por isso, a verificação de licenças integra as medidas adotadas durante fiscalizações ambientais. No caso registrado em Paraty, entretanto, as informações divulgadas não permitem afirmar se houve crime ambiental ou se a atividade estava sem autorização.

A Operação Protetor dos Biomas 2026 reúne ações de fiscalização voltadas à identificação e ao combate de possíveis infrações contra o meio ambiente. A apuração sobre a ocorrência na região da Rio-Santos poderá contribuir para esclarecer as circunstâncias da intervenção e verificar a eventual responsabilidade dos envolvidos.

A população pode colaborar com as autoridades por meio de denúncias sobre possíveis crimes ambientais. As informações podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia pelo telefone 0300 253 1177. O anonimato é garantido.