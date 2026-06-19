Parreira comandou a seleção brasileira no tetracampeonato mundial, em 1994 - Divulgação

Parreira comandou a seleção brasileira no tetracampeonato mundial, em 1994Divulgação

Publicado 19/06/2026 12:27 | Atualizado 19/06/2026 15:52





O antigo técnico da seleção brasileira está

Rio - Com quadro de inflamação pulmonar, Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, apresentou melhora, mas segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, na Zona Oeste do Rio. De acordo com boletim médico divulgado nesta sexta-feira (19), o ex-técnico da seleção brasileira permanece sedado e respirando com auxílio de aparelhos. Ainda não há previsão de altaO antigo técnico da seleção brasileira está hospitalizado desde quarta-feira (17)

Luta contra o câncer

Em 2023, Carlos Alberto Parreira foi diagnosticado com Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático. Depois, em maio do ano seguinte, revelou que estava curado e levava uma "vida normal". "Eu não fiquei hospitalizado, tive o problema e hoje estou recuperado, estou bem, me sentindo bem", disse, na ocasião. No entanto, ele retomou o tratamento contra a doença recentemente.

Carreira de sucesso

Carlos Alberto Parreira marcou o seu nome na história ao conquistar a Copa do Mundo de 1994 como técnico, além de ter participado da campanha do tri, em 1970, como preparador físico. Pelo Brasil, também venceu a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005.



Ele acumulou passagens por Fluminense, Corinthians, Atlético-MG, Internacional e Santos, além das seleções da África do Sul, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait.

Confira o boletim médico de Parreira:

"O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que o paciente Carlos Alberto Parreira continua internado em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com quadro de inflamação pulmonar. Ele está sedado e respira com auxílio de aparelhos. No momento, seu quadro pulmonar apresenta melhora, mas ainda necessita de cuidados intensivos.



O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.



Não há previsão de alta."