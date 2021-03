Paty do Alferes tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 17:57

Paty do Alferes, sul do estado, registra 113 pessoas em estágio ativo de covid-19. De acordo com boletim divulgado pela prefeitura nesta quinta-feira (25), 101 desses pacientes estão em isolamento domiciliar e 12 permanecem internados.

Paty acumula 1.529 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus e 36 óbitos por covid-19. Conforme informou O Dia, o município terá novas medidas restritivas de amanhã (26) até o próximo dia 4.