Nesta sexta (16), a prefeitura de Paty do Alferes iniciou a testagem de covid-19 em um drive-thru ao lado do Ceasa, em Arcozelo. O objetivo é ampliar a quantidade de exames e o monitoramento da doença na cidade. “Assim, nós vamos concentrar no Centro de Triagem em Arcozelo somente os pacientes sintomáticos que precisam de atendimento médico. E os assintomáticos terão mais agilidade e segurança para fazerem seu teste pelo nosso drive-thru", explica o prefeito Juninho Bernardes.

No anúncio da montagem do drive-thru, o prefeito ainda ressaltou que os moradores não devem demorar a procurar tratamento quando identificarem sintomas de infecção por covid-19. “Nós temos visto que muitos só buscam auxílio médico depois que a doença evoluiu muito. É importante nos primeiros sintomas buscar orientação e, se mesmo depois de medicado, o paciente perceber que a doença não regride, ele deve voltar ao nosso Centro de Triagem para nova avaliação. Isso pode salvar vidas em nossa cidade. Peço a todos que continuem colaborando com medidas de higiene e uso de máscara para juntos vencermos esta guerra”, disse Juninho.

O drive-thru vai funcionar de segunda a sexta, entre 8h e 16. Segundo a prefeitura, serão testadas 100 pessoas assintomáticas por dia no local e todas devem estar com documento de identidade, Cartão do SUS e comprovante de residência.