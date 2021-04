Animais devem ser vacinados contra a raiva anualmente Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 12:43 | Atualizado 29/04/2021 12:45

A prefeitura de Paty do Alferes alerta os produtores do município para a vacinação contra a raiva nos animais bovídeos (bois e búfalos) e equídeos. O procedimento deve ser realizado anualmente a partir dos 3 meses de idade, e os que tomam a primeira dose da vida devem ser revacinados após 30 dias. O secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural destacou a importância da campanha de alerta. “Temos tido alguns casos de animais com raiva e é muito importante que os produtores estejam atentos para evitarmos a proliferação desta doença na nossa cidade. O produtor que tiver suspeita de caso de raiva deve entrar em contato com nossa secretaria para notificação”, destaca José Renato Oliveira.

De acordo com a veterinária Viviane Nunes, é importante que os produtores locais se atentem para as ações de prevenção e controle contra a raiva. “Além da vacinação, outro passo muito importante é que o pecuarista fique atento ao seu rebanho e observe seu animal a fim de identificar mordeduras de morcegos hematófagos, sendo recomendado o uso de pasta vampiricida ao redor das mordeduras recentes. O uso tópico da pasta no local da agressão deve ser repetido enquanto o animal estiver sendo espoliado (atacado), preferencialmente no final da tarde, sendo realizado pelo proprietário do animal, sob orientação de um médico veterinário”, explicou a profissional.

Publicidade

O pecuarista deve agendar a vacinação de seu animal no Posto Municipal de Defesa Agropecuária, na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, que funciona na rua Mário Kroeff, nº 80, em Arcozelo, das 9h às 16h. Para mais informações, o produtor pode entrar em contato pelo telefone 2485-2345.